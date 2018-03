Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 29 marzo, in Sicilia.1) MESSINA - Piazza Adda, ore 09:00 Tappa dell'ambulatorio mobile "Prevenzione Possibile. La salute al femminile".2) CATANIA - Giardino Vincenzo Bellini Inaugurazione, alla presenza del sindaco Enzo Bianco, della nuova illuminazione della scalinata donata dalla Consulta dei Giovani imprenditori e professionisti.3) POZZALLO (RG) - Corso Vittorio Veneto 341, ore 12.00 Conferenza stampa di Riccardo Gatti, capo missione e coordinatore di Open Arms in Italia; Marc Rieg, comandante della nave Open Arms; Anabel Montes, capo missione e parte dell'équipe legale. Nello stesso momento il direttore e fondatore della Ong, Oscar Camps, insieme al suo staff legale, sarà in collegamento dal porto di Badalona.4) CATANIA - Municipio, ore 19:00 Seduta di Consiglio comunale con all'ordine del giorno la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie, l'approvazione dell'elenco di immobili di proprietà comunale suscettibili di dismissione e valorizzazione per l'anno 2018 e il triennio 2018-2020, il documento unico di programmazione 2108-2020.5) ENNA - Teatro Garibaldi, ore 20:30 In scena, nell'ambito del cartellone 2017-2018, "Si chiamava Gesù", liberamente ispirato da "Gesù figlio dell'uomo" di Gibran Kalin Gibran. Regia di Emanuele Puglia. Musiche da 'La buona novella', di Fabrizio De Andrè, arrangiate, rielaborate ed eseguite dal vivo da Gianluca Cucchiara.