- Il Ministero dell’università e dell’istruzione e della ricerca ha indetto un concorso ad esami perche si occupino di funzioni amministrative, giuridiche e contabili: lavoreranno nella sede centrale dell’amministrazione e nelle sedi territoriali.. Complessivamente il 5 per cento dei posti sarà riservato al personale interno al Miur.Gli assunti saranno inquadrati, all’interno del contratto degli impiegati ministeriali, nella terza area funzionale e nella fascia retributiva F1 così lo stipendio minimo iniziale sarà di 1844 € mensili circa.il possesso dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza. Possono partecipare infatti, oltre ai cittadini italiani, i cittadini europei che dimostrino ottima conoscenza dell’italiano. Sarà inoltre essere in regola con la posizione del servizio di leva, avere idoneità allo svolgimento delle funzioni e essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o specialistica.oppure mediante l’utilizzo delle credenziali Spid e dovrà essere firmata digitalmente e consegnata entro le 12 del 27 aprile. Per consentire la reale uguaglianza dei partecipanti i soggetti diversamente abili che avranno documentato il proprio stato potranno godere di ausili o tempi aggiuntivi., il numero cioè di coloro che sarebbero ammessi dal superamento della prova preselettiva. Questa consisterà nella risoluzione di cento quesiti a risposta multipla.Le prove saranno volte alla verifica della conoscenza della cultura amministrativa, giuridica e contabile, della capacità di analisi e sintesi e della conoscenza delle funzioni che il Miur svolge. Occorrerà inoltre dimostrare di conoscere l’inglese e possedere rudimenti informatici. Nel primo esame scritto i candidati dovranno rispondere sinteticamente a dei questi sul diritto pubblico (costituzionale, comunitario, amministrativo, contabilità pubblica), di diritto civile con riferimento ai contratti e alle obbligazioni, di diritto del lavoro con riferimento al pubblico impiego e sull’organizzazione del ministero. Sulle stesse materie verterà il secondo scritto che consisterà nell’elaborazione di un tema interdisciplinare.. Durante le prove orali, oltre alle materie già indicate, sarà richiesta la conoscenza della materia dei delitti contro la pubblica amministrazione, del diritto processuale civile e del lavoro, e dello stato giuridico del personale scolastico. I quesiti su ogni materia saranno estratti a sorte per ogni candidato prima del colloquio.