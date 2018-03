MESSINA - La Guardia di Finanza e i vigili del Fuoco, sono intervenuti nel centro di Messina per soccorrere gli abitanti di una palazzina condominiale dove era in corso un incendio divampato da un'autovettura parcheggiata nel garage dello stabile. I militari, hanno evacuato lo stabile, raggiungendo il quarto piano della palazzina per mettere in salvo una donna disabile insieme ad una sua parente. All'arrivo i Vigili del Fuoco, hanno domato le fiamme ed impedito ben più gravi conseguenze, e i militari della Guardia di Finanza hanno continuato, insieme ai Vigili del Fuoco ed agli operanti del "118" a prestare soccorso ai condomini in difficoltà, alcuni dei quali avevano inalato il fumo proveniente dalle fiamme. (ANSA).