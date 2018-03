Un operaio di 52 anni, napoletano, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a San Godenzo, in Mugello (Firenze). Da quanto spiegato dai carabinieri, l'uomo è caduto da un'altezza di circa 4 metri mentre stava lavorando a un traliccio della società telefonica Vodafone. L'operaio, secondo quanto appreso, lavorava per una ditta esterna alla società telefonica.