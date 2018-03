Esprimo vicinanza e affetto alla famiglia Tramuto per la prematura scomparsa del giovane Gianluca, che a soli 16 anni dopo giorni di agonia ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Non ci sono parole

per alleviare un dolore così forte come la perdita di un figlio.

Possiamo solo pregare per lui e per i suoi cari".

Gioacchino Tramuto, lo zio di Gianluca, racconta le ultime ore prima del tragico incidente che è costato la vita al nipote, morto a soli 16 anni dopo una settimana di agonia.. I ragazzi erano infatti andati a mangiare qualcosa dalle parti di via Libertà, l'impatto si è verificato all'altezza di via Duca della Verdura con un'auto, per il quale conducente - che si è fermato - la situazione adesso si complica. "Gianluca è stato sbalzato dalla sella - racconta lo zio - gli amici ci hanno raccontato di essere subito corsi in suo soccorso, ma lui non dava segni di vita".. Gianluca è stato trasportato con codice rosso a Villa Sofia. Ricoverato al Trauma Center è poi stato trasferito in Neurorianimazione, dove ieri è spirato. Per una settimana gli amici, i compagni di scuola dell'istituto Alberghiero e i parenti non hanno abbandonato nemmeno un attimo l'ospedale, sperando nel miracolo. Nel frattempo centinaia di messaggi di incoraggiamento hanno affollato i social network, dove nelle ultime ore si è fatto spazio il dolore. "Non riesco a crederci - scrive l'amica Rosanna - ho creduto fino all'ultimo che ti avremmo riabbracciato, ma ora dobbiamo convivere con questa realtà terribile"."Tutti conoscevano Gianluca - aggiunge lo zio - il quartiere ci sta dimostrando una grande vicinanza, una grande solidarietà e per noi è un grande conforto. D'altronde - conclude - un ragazzo di 16 anni come lui non poteva che essere amato da tutti. Adesso è un angelo, mancherà a tutti con la sua allegria e la sua voglia di vivere".: "