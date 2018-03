PALERMO - Maurizio Aricò torna nell'elenco degli idonei a ricoprire la carica di direttore generale in Asp e ospedali siciliani. L'attuale commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Villa Sofia-Cervello di Palermo era stato escluso dall'elenco e pertanto aveva proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l'annullamento, previa sospensione, della determina del Ministero della Salute con la quale è stato approvato l'elenco nazionale.In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno lamentato la mancata valutazione di una pubblicazione scientifica, dell'abilitazione scientifica nazionale con idoneità al ruolo di professore di prima fascia, e di due specializzazioni. Attribuendo i relativi punteggi il ricorrente avrebbe senz'altro superato la soglia minima prescritta. Già in sede cautelare il Presidente del Tar del Lazio aveva accolto la richiesta avanzata dagli avvocati,ammettendo con riserva il ricorrente nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali. Nelle more del giudizio la commissione di valutazione per la procedura selettiva ha proceduto al riesame della posizione di Aricò, e il ricorrente è stato dichiarato idoneo e inserito a pieno titolo nell'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale, anche in vista delle prossime nomine del governo Musumeci.