Pasqua con residuo maltempo al Centrosud e Pasquetta con il sole ovunque: sono le previsioni per le prossime festività dei meteorologi, secondo i quali sono in arrivo, tra domani e sabato, piogge e temporali anche forti soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche fino alla Campania. "I picchi pluviometrici maggiori - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, specie di Levante, e alta Toscana, dove complessivamente si potranno superare punte di 80-100mm. Fenomeni più occasionali su adriatiche, Isole Maggiori e Sud Italia dove anzi non mancheranno anche belle schiarite". Secondo gli ultimi aggiornamenti "si conferma un miglioramento per Pasqua che comunque sarà ventosa, con forte Ponente e Maestrale specie su Tirreno e Isole Maggiori e calo termico al Centrosud. Proprio sulle regioni centro-meridionali - conclude il meteorologo di 3bmeteo.com - avremo infatti ancora qualche rovescio o temporale residuo. A Pasquetta invece il sole dovrebbe essere garantito su gran parte della Penisola pur con qualche nuvola di passaggio". (ANSA).