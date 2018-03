Il Comune ha dato via libera alle limitazioni previste per la Zona a traffico limitato, interrompendo l’obbligo dei pass per i giorni di giovedì e venerdì.

Si ricorda inoltre la chiusa del Cassaro basso nelle giornate di sabato e domenica.

Di seguito il programma delle manifestazioni previste per i prossimi due giorni, con annesse informazioni circa l’organizzazione della viabilità palermitana.

VENERDÌ 30.03.2018

Processione dell’Itria ai cocchieri

Via Alloro, piazza Aragona, piazza S. Anna, via Cagliari, via Roma, (tratto lato monte) – piazza del Messinese, via Piccola del Teatro S. Cecilia, via Cantavespri,, piazza Rivoluzione, via Garibaldi, via Lincoln, (tratto), piazza Giulio Cesare (lato mare), via Rocco Pirri, corso dei Mille (tratto lato monte fino altezza via Gianfilippo Ingrassia), corso del Mille (tratto lato mare), via Pietro Randazzo, via Michele Cipolla, via Gianfilippo Ingrassia, via Antonio Ugo, via Rudinì, via Archirafi (tratto), via Lincoln (tratto), via Niccolò Cervello, piazza Kalsa, via Santa Teresa, via dello Spasimo, via Vetriera, via Alloro e rientro in chiesa.

Ore 17.00

Ore 21,00

Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 16.30 alle ore 18.30 del 01.04.2018 e chiusura al transito veicolare.

per il traffico Palermitano. Come di consueto, anche quest’anno in città sono previste manifestazioni in occasione del triduo pasquale. È stato disposto – pertanto – l’impegno di un alto numero di agenti della Polizia Municipale, al fine di garantire un regolare svolgimento degli eventi e la pubblica sicurezza a cittadini e turisti. Unitamente alle tradizionali processioni e iniziative religiose, il territorio urbano ospiterà - dal 31 marzo al 7 aprile – il “Campionato Europeo Classe Techno 292 plus 2018”, evento sportivo che prevede gare di piccole imbarcazioni a vela a Mondello.In merito alle processioni religione del Venerdì santo, oltre a quelle già comunicate con precedente nota sono previste:Ore 16:30Parrocchia Maria SS. Addolorata alla Guilla:Via Beati Paoli, Piazza Santi Cosma e Damiano, Via Judica, Via Matteo Bonello, Via Papireto, Via Cappuccinelle, Via Porta Carini, Via Nicolò Turrisi, Via Pacini, Via Re Federico, Via lmera, Via Mogia, Via Ranzano, Corso Finocchiaro Aprile, Corso Alberto Amedeo, Piazzetta D'Ossuna, Via Cappuccinelle, Via Papireto, Piazza Noviziato, Via Papireto, Via Pirriaturi, Via Matteo Bonello, Via Gioieni, Via Beati Paoli, rientro in Chiesa;Via Crucis animata all’interno dei Giardini della ZisaOre 21.00Processione parrocchia San Giovanni Battista – BaidaUscita dalla parrocchia, via F.sco Baracca, via al Convento di Baida, via Luparello.SABATO 31.03.2018Ore 6:30Manifestazione ciclistica “Terzo Randonnée di Palermo”.Partenza da piazza Verdi, percorso aperto al traffico.Ore 22:30Veglia pasquale in Cattedrale.Percorso che va dalla Curia alla Cattedrale passando per via Bonello.Campionato Europeo Classe Techno 293 plus 2018 (O.D. 287).Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale P.ssa Mafalda e viale Principessa Giovanna, in deroga alla O.D. n. 521 del 15/05/2013 ed alla O.D. n. 611 del 29/05/2013 per lo svolgimento " Campionato Europeo Classe Tecno 293 Plus": divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati dovrà essere garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.Viale Principessa Giovanna, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Regina Elena e viale delle Palme: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta ambo i lati nel senso di marcia in direzione monte a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.Viale Principessa Mafalda, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale delle Palme e viale Regina Elena: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta sul lato destro nel senso di marcia in direzione mare, ad eccezione dei carrelli portabarche a condizione che venga garantita sempre la presenza di uno spazio di circolazione veicolare longitudinale, di larghezza non inferiore a metri 2,75, libero da qualsiasi ostacolo o impedimento.Viale Regina Elena, nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale P.pe Umberto per consentire la sfilata dei partecipanti all'evento " Campionato Europeo Classe Tecno 293 Plus" si dispone: divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 16.30 alle ore 18.30 del 01.04.2018 e chiusura al transito veicolare nel medesimo orario e tratto. Tratto prospiciente il mare e compreso in P.zza Valdesi sino alla carreggiata lato SNAIPiazza Valdesi, Carreggiata compresa tra Via P.pe di Scalea e Viale Regina Elena (lato Snai): divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 15,00 alle ore 18.30 del 01.04.2018 per consentire ai veicoli provenienti dalla direzione Viale Margherita di Savoia raggiungere la località di Mondello durante la temporanea chiusura per con sentire la sfilata degli atleti in Viale Regina Elena.