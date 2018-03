PALERMO - "Dopo il voto di ieri all'Ars è ormai chiaro che Sicilia Futura è organica alla maggioranza di centrodestra e auspichiamo che ne prendano atto anche quelle correnti del nostro partito che ancora la considerano un alleato". Così Antonio Ferrante, a nome dei Partigiani Pd."Chi sostiene questo governo e questa maggioranza, frammentati e incapaci di proporre riforme perché impegnati solo sui posizionamenti di potere, non può rimanere alleato del Pd - aggiunge - che deve ritrovare la propria anima ed essere protagonista della ricostruzione del centrosinistra in Sicilia e nel Paese"."Il progetto di riforme del governo Musumeci è tramontato - conclude Ferrante - per far posto a logiche di spartizione interne al centrodestra, ragione che deve portarci ad un'opposizione dura e inattaccabile sotto il profilo della coerenza, prendendo le distanze da chi, come Sicilia Futura, dopo il voto a Miccichè ha palesato la volontà di saltare il fosso".