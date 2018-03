"Chi sostiene questo governo e questa maggioranza, frammentati e incapaci di proporre riforme perché impegnati solo sui posizionamenti di potere, non può rimanere alleato del Pd - aggiunge - che deve ritrovare la propria anima ed essere protagonista della ricostruzione del centrosinistra in Sicilia e nel Paese".

"Il progetto di riforme del governo Musumeci è tramontato - conclude Ferrante - per far posto a logiche di spartizione interne al centrodestra, ragione che deve portarci ad un'opposizione dura e inattaccabile sotto il profilo della coerenza, prendendo le distanze da chi, come Sicilia Futura, dopo il voto a Miccichè ha palesato la volontà di saltare il fosso".

PALERMO - "Dopo il voto di ieri all'Ars è ormai chiaro che Sicilia Futura è organica alla maggioranza di centrodestra e auspichiamo che ne prendano atto anche quelle correnti del nostro partito che ancora la considerano un alleato". Così Antonio Ferrante, a nome dei Partigiani Pd. La replica del deputato regionale Nicola D'Agostino: "Questi cosiddetti partigiani del piffero prima di scrivere, giudicare ed incensarsi di immenso, ricordino che mentre lor signori continuavano a distruggere il Pd (magari votando alle politiche per il M5S), il sottoscritto (senza alcuna necessità e senza averlo richiesto) difendeva il simbolo del partito candidandosi in uno dei sicuri perdenti collegi uninominali".Al centro della disputa, l'astensione dei deputati di Sicilia Futura ieri all'Ars al momento del voto sull'esercizio provvisorio."La mia scelta - dice D'Agostino - merita un rispetto senza eguali, rimane invece il fatto che il comportamento dei Partigiani è stato e rimane quello di poveri miserabili. Se il Pd rimane ancora luogo di rancori, vendette e supremazie morali siamo perduti. Tornando al governo regionale, mi pare irresponsabile non accettare il dialogo: le forme ed i modi di stare all'opposizione per Sicilia Futura li decidiamo noi, la retorica e l'ipocrisia della finta strenua opposizione non fa per noi".