. La cerimonia, questa mattina, nella Sala Rossa del Palazzo municipale, alla presenza del sindaco Piero Capizzi. Info point per l’orientamento scolastico, fattorie didattiche e centri d’ascolto fra le iniziative proposte. I beni sottratti ad alcuni boss locali torneranno così ad essere fruibili dalla società civile, attraverso gli enti no profit che avevano aderito ad un bando pubblico.Le associazioni sono: “A cavigghia” che ha avuto in concessione due locali a Villaciambra, dove sarà realizzato un info point per l’orientamento scolastico, al fine di combattere la dispersione; alla “Conet Sicilia” vanno due unità immobiliari in via San Nicola, dove sorgerà un centro di riferimento per il progetto Erasmus; ad Asfa Sicilia, una villa in contrada Favara, presso cui saranno assistite 250 famiglie indigenti; ad Ager, un villino a San Martino delle Scale, dove è prevista la creazione di una biblioteca sociale; ad Agrisocial, alcuni appezzamenti di terreno dove avrà luogo un progetto di agricoltura sociale e fattoria didattica.“L’assegnazione di queste strutture alle associazioni no profit – ha detto il sindaco Piero Capizzi – rappresenta un momento molto importante per la mia amministrazione, abbiamo voluto dare un segnale di svolta, istituendo una commissione per assegnare questi beni attraverso un avviso pubblico e coinvolgere tutte le associazioni. Si sconfigge così il falso mito dell’invincibilità della criminalità, perché si dimostra che anche le ricchezze della mafia sono colpite dall’azione dello Stato”.