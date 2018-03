Da sempre molto vicino a Renato Schifani, Scoma è stato senatore nella scorsa Legislatura. Lo scorso 4 marzo è approdato invece alla Camera, sempre sotto il simbolo del partito di Berlusconi. È

stato anche deputato all'Assemblea regionale siciliana e assessore in Sicilia.

Due deputati siciliani entrano nell'ufficio di presidenza a Montecitorio. Francesco Scoma, di Forza Italia, e Azzurra Cancelleri, del Movimento 5 stelle, sono infatti risultati fra i più votati alla Camera dei Deputati.Francesco Scoma, 56 anni, palermitano, è uno degli storici esponenti di Forza Italia in Sicilia.Azzurra Cancelleri, nissena, classe 1984, è a Montecitorio per la sua seconda legislatura consecutiva. Attivista storica del Movimento 5 stelle in Sicilia, è sorella di Giancarlo, numero uno del Movimento nell’isola e candidato governatore nel 2012 (con il primo vero exploit dei pentastellati) e nel 2017, quando il candidato grillino ha sfiorato la vittoria, risultando poi secondo, dietro a Musumeci.In apertura di seduta, ieri i 630 componenti della Camera hanno scelto i quattro vicepresidenti dell'Aula. I nomi più votati sono stati quelli di Mara Carfagna (Fi), Lorenzo Fontana (Lega), Maria Elena Spadoni (M5S) ed Ettore Rosato (Pd).Eletti anche i questori (Riccardo Fraccaro del M5S, Gregorio Fontana di Fi ed Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia), con la sconfitta – fra mille polemiche – della candidata Pd Rosa Maria Di Giorgi.Per completare l’ufficio di presidenza, unitamente a Scoma e Cancelleri, l’assemblea ha scelto i leghisti Silvana Comaroli, Marzio Liuni e Raffaele Volpi e i pentastellati Mirella Liuzzi, Vincenzo Spadafora e Carlo Sibilia. Fuori anche qui il Pd che aveva candidato Alessia Morani.