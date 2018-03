“Può dirsi fatto notorio che il quartiere dello Zen infatti - scrive il giudice - costituisce una specie di 'enclave' sociale a parte dove la criminalità organizzata ha strutturato i suoi apparati ed in cui si vive una vera e propria situazione di sorveglianza permanente finalizzata alla perpetuazione di ogni illecito traffico. Per tale motivo gli agenti chiedevano l'intervento di altre volanti”. Troppo tardi, Mazza e Bonura si erano già dileguati. Furono denunciati a piede libero.

- passi la volgarità, ma sono parole degli imputati - li ha condannati a pene severe: tre anni e otto mesi per Salvatore Bonura e tre anni per Antonino Mazza. Erano accusati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.“In quella aperta disfida vi era il senso estremo, compiuto e simbologico del conflitto tra chi stava amministrando la legge su un territorio - scrive il giudice Lorenzo Matassa nella motivazione della condanna - e chi, invece, doveva dimostrare, a tutti i presenti, di essere più forte della legge”.vide contrapporsi due pregiudicati e altrettanti poliziotti per le strade dello Zen, ma sarebbe potuto accadere - è già avvenuto - in altri quartieri di Palermo.Erano le 12:50, in via Marchese Pensabene. L'Honda Sh era privo del contrassegno dell'assicurazione. Quando Mazza, 44 anni, con precedenti penali, capì che gli stavano sequestrando lo scooter, sciorinò il suo repertorio: “Secchio di immondizia, adesso ti do due pugni e ti gonfio la faccia, togliti la divisa che ti faccio vedere io pezzo di merda; ora che mi sequestri questa moto prendo l'altra moto che ho in garage, una Bmw Gs e appena ti vedo ti metto sotto e ti ammazzo”. Ed ancora: “Tu sei un padre di famiglia? Pure a te ti ammazzo... tanto pure che mi denunciate, io pago gli avvocati e i giudici in tribunale me la sucano”.: “Siete due pezzi di merda non servite a niente tanto prima o poi vi incontro per strada senza divisa e vi faccio vedere io cosa vi faccio…”.Non erano lì solo per curiosare, ma anche per per proteggere i due fermati.I difensori dei due imputati hanno chiesto l'assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” e in subordine la pena minima con il riconoscimento di ogni possibile attenuante. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna ad un anno ciascuno di carcere, ma il giudice è andato oltre: “Venendo alla quantificazione della pena non deve sottacersi che il fatto assume estrema gravità perché si colloca in quello scenario, oramai sempre più virulento, della cosiddetta criminalità diffusa e, a Palermo, dell'atteggiamento sprezzante ed offensivo consumato ai danni di chi solo fa il suo dovere rischiando la vita per dare ordine e controllo sul territorio. La pena, pertanto, non può e non deve essere mite ma proporzionata alla gravità del fatto in termini di allarme sociale e, quindi, in funzione general-preventiva”.