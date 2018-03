PALERMO - Come ogni anno, anche ieri sera numerosi palermitani sono accorsi per le vie della città per il rituale giro delle chiese, in "visita ai Sepolcri". Luci soffuse, altari addobbati da fiori e nastri, candele, ciotole con germogli di grano e semenza infiocchettati in segno di abbondanza, e vari suppellettili sacri hanno così adornato diversi luoghi sacri come la Chiesa della Madonna dei Rimedi, in piazza Indipendenza, la Cattedrale, la Chiesa del Gesù (nota come Casa Professa), la Chiesa di Santa Maria della Mercede, in via Cappuccinelle, la Chiesa San Giuseppe dei Teatini e la Parrocchia di San Nicola da Tolentino, entrambe in via Maqueda, la Chiesa di San Domenico nell'omonima piazza.

Code interminabili per la Chiesa Santa Caterina e la Chiesa di San Cataldo, quest’ultima impreziosita dalla presenza di Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro.La Pasqua è uno degli appuntamenti più importanti dell’anno liturgico, da sempre particolarmente sentito nel capoluogo, ed è soprattutto dopo le 22 che voci e preghiere hanno affollato le vie del suo centro storico, sotto un cielo limpido e finalmente primaverile.