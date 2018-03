Tragico incidente a Vaglia, lungo la via Bolognese, in località Carlone. Una moto si è scontrata contro un tir, nell'impatto il mezzo pesante ha preso fuoco. Il centauro è stato sbalzato fuori strada ed è morto sul colpo. Sul posto i vigili del Fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Borgo San Lorenzo. Presenti anche le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Al momento la strada è chiusa per poter permettere le operazioni di soccorso.