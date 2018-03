due coniugi che avevano effettuato delle operazioni bancarie, raggiunti davanti al portone di casa soltanto da Fasone.

Una volta bloccati, però, hanno reagito mettendo in fuga il rapinatore. Dopo pochi giorni ad agire sarebbero stati sia Agnello che il suocero, fuggiti dopo aver costretto un anziano a consegnare i soldi appena prelevati in banca. Circa mille e trecento euro, ottenuti dopo aver immobilizzato la vittima che sotto choc ha poi lanciato l'allarme alla polizia.

In entrambi i casi i rapinatori sono entrati in azione nei pressi degli istituti bancari, dopo aver pedinato le vittime che avevano prelevato.I colpi risalgono al 19 gennaio e all'1 febbraio: nel primo caso sono finiti nel mirinoLa polizia ha infatti analizzato nel dettaglio sia i video prelevati dalle telecamere su strada, sia quelli degli istituti bancari in cui le vittime si erano poco prima recate.