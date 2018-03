È stato ritrovato a 100 km da Città del Messico - nella città di Tlaltizaplan - il corpo senza vita di Alberto Villani, intermediario finanziario di trentasette anni, residente a Pavia. L’uomo sarebbe stato ucciso da due proiettili alla testa e il suo cadavere, messo in un sacchetto di plastica, è stato lasciato per strada. Accostato alla busta, le autorità messicane avrebbero rinvenuto un cartello recante la scritta “Questo perché sono ladro". La polizia del paese non è ancora in grado di formulare ipotesi concrete sulle dinamiche dell’omicidio.