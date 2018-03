PALERMO - Forse una manovra azzardata con una bombola e in seguito la fiammata che in un primo momento aveva fatto pensare a una esplosione. Il tutto è accaduto in una panineria di Palermo, al civico 140 di via Colonna Rotta. Due persone sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, e portate in ospedale. Sul luogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.