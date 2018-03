A finire in ospedale un ragazzo di 19 anni e due centauri, ricoverati rispettivamente a Villa Sofia e al Civico del capoluogo siciliano. Il primo, P.B, è in condizioni critiche, si trova nel reparto di Neurorianimazione per un edema cerebrale, contusioni polmonari, frattura maxillo facciale e frattura al femore: per lui la prognosi è riservata.. Uno scontro terribile che ha ridotto la sua macchina ad un groviglio di lamiere, dalle quali è poi stato estratto dai vigili del fuoco.Momenti di paura, invece, per il conducente e il passeggero di una moto che stanotte si è scontrata con un'auto in via Cadorna, in pieno centro storico. I due sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti violentemente sull'asfalto.. Soccorso anche l'uomo che era alla guida della macchina, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto anche l'Infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi ed ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.