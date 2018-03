A distanza di 48 ore sono già state rubate le due panchine che si trovavano in piazza Carlo Maria Ventimiglia, nel cuore della Kalsa."Sono molto deluso ed arrabbiato - dice - abbiamo avviato la bonifica della piazza e dobbiamo ancora fare molto per permettere all'area di rinascere, ma nemmeno ci viene dato il tempo: gli incivili hanno già agito. Avevo comprato le panchine di tasca mia, tramite un sito on line. Erano fondamentali per rendere più accogliente la villetta, fino a pochi giorni fa completamente nel degrado".Adesso dovremo trovare un'alternativa, magari cercando uno sponsor. E' davvero triste sapere che le buone iniziative ricevono ancora questo genere di risposte"