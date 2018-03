Ai vincitori andranno in premio aperitivi, pranzi e cene in luoghi simbolo della città, in quanto luogo di grande accoglienza verso le altre culture.

– Si svolgerà in città “U’ Game – La torre di Babele”, l’iniziativa realizzata all’interno del progetto “Partecip@attivi”. L’appuntamento avrà luogo sabato 7 e domenica 8 aprile, quando alcune squadre di ragazzi (palermitani e non) si troveranno a “giocare con l’integrazione all’interno della città”. Si relazioneranno con cittadini temporanei e con stranieri che hanno scelto di vivere a Palermo. L’inizio delle attività è previsto per sabato pomeriggio alle 14, per terminare poi il giorno successivo alla stessa ora. Seguirà la premiazione ai Cantieri Culturali della Zisa, presso lo spazio Cre.Zi. PLUS a partire dalle 15:30. Durante il gioco, sarà richiesto alle squadre (composte da due o quattro giocatori) di indovinare le lingue in cui sono stati tradotti i versi di una canzone tipica della cultura siciliana. Un punteggio maggiore verrà assegnato qualora i giocatori individuassero anche la persona straniera che ha tradotto i versi in questione nella propria lingua. Uno scambio culturale continuo fra persone e con alcuni spazi della Palermo interetnica.