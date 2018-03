PARTINICO (PALERMO) - Nascondeva ventuno involucri di cocaina in casa e mille e cinquecento euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio.E' finito in manette Tommaso Montalbano, un 52enne la quale abitazione è stata perquisita dai poliziotti del commissariato di Partinico. Gli agenti hanno accertato che l'uomo, nonostante risultasse disoccupato, abitava in un appartamento in centro, ben arredato e dotato di ogni confort.I dubbi hanno trovato certezza quando hanno effettuato i controlli in casa. L'abitazione è stata passata al setaccio: la sostanza stupefacente è stata trovata all'interno di un mobile del salone. Secondo la polizia, a breve sarebbe stata rivenduta. Sia la droga che i soldi sono statis equestrati.