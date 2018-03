"Riteniamo la riduzione della Tari per le aziende un gradito atto di responsabilità da parte del Comune e lo registriamo come un sostegno concreto che accogliamo con soddisfazione", afferma la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio la quale, tuttavia, ricorda "che se è vero che il Comune di Palermo applica la tariffa più bassa rispetto ad altri comuni italiani, è anche vero però che la quota non variabile è una delle più alte d'Italia in forza dei più alti costi di gestione, rispetto alla media di altri comuni, della Rap che vanno inevitabilmente a ricadere su cittadini e imprese, pur senza avere fino ad ora garanzia di standard di servizio ottimali".

PALERMO - "La riduzione della pressione fiscale è sempre una buona notizia per le imprese: per quanto contenuto, un taglio del 4% allevia l'enorme carico che grava sulle aziende. Ma i commercianti palermitani non possono certo dirsi soddisfatti: il livello qualitativo del servizio offerto dalla Rap lascia ancora molto a desiderare”. Lo afferma il presidente di Confesercenti Palermo, Mario Attinasi, in merito alle nuove tariffe della tassa sui rifiuti approvate dal consiglio comunale del capoluogo. “Da tempo, ad esempio, chiediamo il doppio turno di spazzamento sugli itinerari turistici – aggiunge Attinasi -. L'amministrazione comunale si attivi e accolga le nostre istanze mettendo a buon frutto le risorse finanziarie che ogni anno i palermitani mettono a disposizione".