- Una donna è stata rapinata da due giovani a bordo di uno scooter in via Tottavilla a Falsomiele a Palermo. La donna stava passeggiando verso casa quando i due con i caschi integrali l'hanno affiancata e le hanno portato via la borsa. La vittima non ha lasciato la presa e i due l'hanno trascinata per strada per alcuni metri. I due sono fuggiti. Magro il bottino. Sulla rapina indaga la polizia.