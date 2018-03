MESSINA - "Non ho mai desiderato candidarmi, volevo solo fare il medico e occuparmi di sanità, ma il presidente della Regione Nello Musumeci mi ha chiamato e mi ha proposto di candidarmi per tirare fuori dalle secche Messina". Lo dice il professore Placido Bramanti, direttore scientifico dell'Ircss neurolesi "Bonino Pulejo", candidato sindaco per il centrodestra a Messina. Bramanti qualche giorno fa si è sospeso dalla carica di direttore scientifico dell'Ircss. "Ho quindi deciso - prosegue Bramanti - di scendere in campo e ho proposto al presidente il mio modello per Messina e le condizioni per risalire la china, dare occupazione ai giovani, attirare finanziamenti".