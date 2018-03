SIRACUSA - Oltre 1.145.000 prodotti non sicuri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nel Siracusano ha ultimato una serie di interventi in tutta la provincia. L'attività è stata eseguita in negozi gestiti da cinesi a Siracusa, Augusta, Francofonte, Pachino, Palazzolo Acreide e Rosolini. Le Fiamme gialle hanno rilevato irregolarità connesse alla detenzione, per la rivendita, di vari prodotti, tra i quali cosmetici, giocattoli, prodotti informatici ed accessori, ferramenta ed utensileria varia e bigiotteria, privi del marchio di conformità "Ce" (spesso dissimulato dal logo "China export"), nonché prodotti per l'igiene e la cura della persona. I titolari dei negozi ispezionati sono stati segnalati anche alla Camera di commercio.(ANSA).