1) MESSINA - foyer del Teatro Vittorio Emanuele, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della candidatura a sindaco di Messina del professor Dino Bramanti. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, il professor Bramanti spiegherà le motivazioni che lo hanno spinto a sciogliere le riserve e ad accettare la candidatura a sindaco, basandosi su quello che ha definito il "modello Messina".2) MONDELLO (PA) - via delle Palme 20, ore 10:30 Il presidente del club Canottieri Roggero di Lauria, Giorgio Matracia, nel corso di una conferenza stampa, presenterà i partecipanti al campionato europeo di tavole a vela della classe Techno 293 Plus, prova di selezione per le Olimpiadi Youth di ottobre a Buenos Aires, che si terrà dall'1 al 7 aprile 2018.3) PALERMO - Teatro dei Pupi S. Rosalia, ore 18:30 Per i settant'anni di Mimmo Cuticchio sarà in programma l'opera diretta da Mimmo Cuticchio "Orlando conquista le armi".4) BAGHERIA (PA) - Drago artecontemporanea, Via Prigione 5, ore 18:30 Inaugurazione della mostra personale di Giuseppe Borgia "Paesaggio elementare".