PALERMO - Sistema bancario sempre più "leggero" in Sicilia. Nel rapporto annuale sulla distribuzione territoriale delle istituzioni creditizie di Bankitalia si evince che nel corso del 2017 l'Isola ha perso due Bcc (non sono contemplate le fusioni in corso di Banca Nuova in Intesa e del Credito siciliano nel Creval); 85 sportelli e 1.006 lavoratori. Non è una cosa da poco per l'economia locale, scrive La Sicilia, considerato che per effetto della riduzione del numero di filiali i comuni serviti dal sistema creditizio sono scesi da 308 a 301. Ciò vuole dire che in Sicilia 89 comuni sono senza sportello creditizio. In termini assoluti, le banche sono scese da 28 a 26 e gli sportelli da 1.501 a 1.416. In dettaglio, 4 spa detengono 1.119 agenzie (erano 1.120), 2 banche popolari hanno chiuso 87 sportelli (da 208 a 121), le Bcc sono scese da 22 a 20 ma hanno guadagnato 3 filiali (da 172 a 175), cui si aggiunge la filiale di una banca estera. I dipendenti erano 11.983 e adesso sono 10.977.(ANSA).