Una vastissima area ad alto traffico, da cui sono giunte decine di segnalazioni alle forze dell'ordine.C'è chi ha intuito subito di trovarsi di fronte a dei truffatori: dopo aver sentito qualcosa battere sulla carrozzeria della macchina, i tre hanno tentato di fermarlo.A dirla lunga è stato anche uno degli specchietti del Suv, completamente rotto: "Non era solo danneggiato - racconta chi stava per essere truffato - era quasi "sradicato". Di certo, non si era ridotto così per colpa mia. Ho così accelerato e sono andato via, ma hanno tentato di bloccarmi".A quel punto il truffatore, di solito insieme ad un complice, mette in scena il raggiro, indicando lo specchietto danneggiato e chiedendo i soldi in contanti per evitare di mettere di mezzo l'assicurazione. La vittima spesso paga perché convinta di essere davvero nel torto o per il timore che dalla truffa si passi alla rissa.come è accaduto negli scorsi mesi ad alcuni automobilisti finiti nel mirino nella zona centrale della città, da via Oreto alla via Marchese di Villabianca. Anche in via Ernesto Basile e in viale Regione Siciliana i truffatori avrebbero cercato nuove vittime, in quei casi ad entrare in azione sarebbero stati due uomini a bordo di una Peugeot grigia.