E c'è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che stringe mani, che consola, che saluta, che sembra pure lui il papà di tutti i ragazzi che partecipano alla funzione e degli altri che seguono.

ui non ci sono granelli di polvere sotto il tappeto. Ci sono uomini. C'è carne. C'è anima. Qualcuno dei detenuti saluta, altri fanno in modo di non incontrare lo sguardo degli ospiti occasionali: troppo forte è l'idea che quegli altri ritorneranno a respirare il cielo senza ostacoli.

Lassù si intravvedono gli interni delle sezioni. Panni stesi. Muri giallo-galera. Sbarre, sbarre, sbarre. La crocifissione. Il coro canta 'Il testamento di Tito': “Nei letti degli altri già caldi d'amore non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita: stasera vi invidio la vita”. Ma come si chiama il ragazzo che finge il lamento di Cristo? Nessuno risponde. La morte scende, con un applauso che è già liberazione, resurrezione. Leoluca Orlando stringe ancora mani. Lollo Franco abbraccia e manda baci.

Oltre il portone, con il tonfo consueto, per il ritorno. La sera di Palermo è un concentrato di profumi che azzannano il cuore, di gente che cammina, inconsapevole della sua libera felicità. Ma come si chiamava il ragazzo che faceva Cristo? Si chiamava Cristo.

