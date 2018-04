Ha colpito in pieno Rosario Costa, palermitano di 55 anni, in vacanza con la moglie in Madagascar. Era lo scorso 5 febbraio, il giorno che ha segnato il confine tra il viaggio felice e la tragedia."Mio marito è morto in un modo assurdo, non ho potuto fare nulla per salvarlo - dice -. Mi sono sentita abbandonata da tutti e sono tuttora lasciata in balìa di me stessa. Dopo tanti sacrifici eravamo finalmente riusciti ad organizzare quel viaggio, mai avrei pensato che una tragica fatalità avrebbe ucciso mio marito". Nulla lo lasciava presagire.Il cielo era nitido, non pioveva. Abbiamo notato che in lontananza era molto nuvoloso e che probabilmente sarebbe arrivato il maltempo, ma era distante vari chilometri. Una volta fermi - prosegue - siamo scesi dall'auto. Rosario si è appoggiato alla macchina, stava mangiando un panino quando ho visto cadere il fulmine. Ha cominciato a tremare, è finito per terra. Ho pensato fosse rimasto soffocato, ho subito tentato di liberargli la gola, ma mi sono subito resa conto che era successo qualcosa di terribile: la maglietta che indossava si era strappata, lui continuava a tremare. Ho tentato di effettuare un massaggio cardiaco, mi è morto tra le braccia. Poi un'intensissima luce blu è risalita verso il cielo. Così quel fulmine ha portato via mio marito"."Lì mi hanno solo confermato il decesso. Da quel momento è cominciato il mio calvario - continua Angelina Ferrara -. Sotto choc ho dovuto affrontare l'intera procedura per il rimpatrio della salma da sola, sostenendo anche le spese per la mia permanenza. Con me soltanto il console onorario in Madagascar, che mi ha subito detto che avrei dovuto far fronte a tutti i costi, visto che io e mio marito non avevamo l'assicurazione e dall'Italia non potevo pretendere nulla. Credevo avrei ricevuto una maggiore assistenza, invece ho provato un grande senso di solitudine e smarrimento, lo stesso che oggi porta a chiedermi cosa sarà di me"."La sua era l'unica fonte di guadagno per la nostra famiglia - dice la moglie -. Anch'io ho perso il lavoro tanto tempo fa, non ho quindi idea di come farò adesso ad andare avanti. Ho ancora una figlia da mantenere all'università e affrontare anche le piccole spese quotidiane è diventato un incubo. Speravo che le istituzioni si facessero avanti, mi porgessero una mano. Sto cercando un lavoro, ma purtroppo alla mia età è quasi impossibile. Ho bisogno di aiuto. Oltre ad aver perso mio marito non posso anche perdere la speranza".