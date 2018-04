In base alla prima ricostruzione, l'uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola.

L'abitazione dove è avvenuto l'omicidio-suicidio di una coppia di coniugi americani è una villetta a schiera, nelle cui vicinanze risiedono da tempo altre famiglie americane della base Usa di Vicenza. La donna, 40 anni, origini orientali, non presentava segni di violenza o sangue. Un particolare che potrebbe far pensare che sia stata soffocata dal marito, 44 anni, originario di Boston, prima che quest'ultimo si togliesse la vita.

Ha ucciso la moglie, forse soffocandola, poi si è tolto la vita. I cadaveri di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio in una abitazione di Pozzoleone, nel Vicentino. I due erano ex soldati della base Usa di Vicenza, ora civili. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa, insospettito dalla mancata risposta alle sue telefonate. Il sacerdote ha detto che l'uomo era depresso da tempo e per questo stava cercando di essergli particolarmente vicino.Il cadavere della moglie è stato ritrovato a letto, quello del marito in bagno.