Toccherà ora al nuovo assessore ai Beni culturali (sembra vicinissimo all'incarico in giunta l’archeologo Sebastiano Tusa, già Soprintendente di Trapani), indicare la persona giusta.

Siamo a, città lambita da due mari, il cui paesaggio millenario è stato immaginato dai suoi architetti nell’ultimo quarto di secolo come “Porta occidentale” dell’area euro-mediterranea, importante approdo di scambi del mare Africano.Ebbene, in questa città ormai da troppo tempo piegata su se stessa,, dal vasto patrimonio storico-architettonico abbandonato, con pochissimo spazio verde pubblico interessato però da capizzature e abbattimenti in nome dell’incolumità collettiva, con una linea ferroviaria aperta nel 1880 che ha mantenuto nei collegamenti i tempi e i ritmi romantici di fine Ottocento, ebbene dicevamo, qui,. Tutto si muove con estrema lentezza e fatica, particolarmente evidente dopo l’euforia del 2005: l’anno della sbornia dei favolosi giorni della ribalta sullo scenario internazionale seguiti al, in cui i sogni sembravano diventare realtà. Tutto invece è svanito nel nulla lasciando l’amaro in bocca, non conseguendo quel riscatto turistico ed economico tanto atteso da una città che non sarebbe difficile definire bella.Tra i fatti di cronaca recenti vi è il caso, che da 70 anni opera nella, dichiarata giardino comunale monumentale nel 1999. La villa presenta al suo interno precarie strutture di scena non rispettose del vincolo paesaggistico (oggetto di sanatoria): da tre anni era diventata un deposito a cielo aperto, dove giacevano anche fuori stagione, il palco teatrale, la sua recinzione e gli impianti tecnologici, che ne alteravano il decoro e la fruizione collettiva del giardino, alimentando una serie di lamentele e polemiche rimbalzate sul web (le ordinanze del Commissario straordinario Francesco Messineo ne hanno certificato il degrado, la mancata sicurezza e la mancata fruibilità). Dallo scorso ottobre è il simbolo di una battaglia civica sostenuta dagli, un comitato di cittadinanza attiva che si è scontrato con i poteri forti rompendo un muro di silenzio.Oltre alle criticità legate al degrado c’è un’altra questione da capire:solo per organizzare tre concerti di opere liriche, altrettante repliche, una rassegna letteraria e piccoli eventi collaterali (questi ultimi costano circa 5mila euro). I finanziamenti sono così articolati: 450mila euro provenienti dal capitolo bilancio cultura del Comune, in quanto ente partecipato, pari alla metà dei fondi dell’intero capitolo, la rimante parte va alla Biblioteca comunale Fardelliana. Per qualunque altra attività culturale non c'è un euro, al comune di Trapani infatti non rimangono fondi neppure per la semplice presentazione di un libro. Insomma, il Luglio musicale un ente ben nutrito. Ai fondi provenienti dal Comune si aggiunge, più quello della. A capo dell’ente siede l’ex consigliere comunale di Trapani, consigliere delegato e direttore artistico,, che si è avvalso della consulenza del professore e direttore d’orchestraL’ente con nove dipendenti,, dove ha sede, e di varie attrezzature e mezzi. Non si conoscono invece nel dettaglio i dati relativi al numero di spettatori che partecipano alle attività organizzate dal Luglio musicale, attività che certo non generano visibilità né flussi turistici nemmeno a livello regionale.Dopo una fitta corrispondenza su richieste di rimozione “urgente azione di recupero e valorizzazione dello storico giardino” tra amministrazione comunale, Soprintendenza, Legambiente e Comitato “Amici della Villa Margherita”, considerata “l’importanza storico-culturale del bene”,, per cui il palco non verrà rimosso (tutto il resto è stato smontato) sino alla fine della prossima stagione lirica, e il consigliere delegato De Santis si è impegnato a coinvolgere la Fondazione degli Architetti di Trapani per la riqualificazione estetica della struttura teatrale. C’è da chiedersi come gli architetti possano pensare di riqualificare una struttura ufficialmente abusiva.Il caso di Villa Margherita è solo emblematico della condizione in cui si trova l’intero patrimonio culturale costituito da beni pubblici comunali. L’elenco è lungo e comprenderestaurato ma senza certa destinazione d’uso,. Tutti nel centro storico.“Il significato del paesaggio trapanese, possibile, se non unica, risorsa sostenibile per disegnare il futuro delle nostre città – spiega V– ci ha spinto, nello scorso dicembre, a inviare una nota all’assessore ai Beni culturali della Regione siciliana Vittorio Sgarbi, affinché considerasse nella scelta del nuovo soprintendente di Trapani, la nostra richiesta di dialogo istituzionale con un architetto paesaggista”.“Senza guardare lontano, Valencia e Siviglia città meridionali gemelle di Trapani per la popolare processione dei Misteri, e per essere Obiettivo 1 della Programmazione europea, hanno dimostrato che è possibile sperimentare progetti di rigenerazione e partecipazione, mentre il nostro immaginario di “Porta d’occidente” è stato chiuso come una stazione dove non si fermano i treni”.La nota del presidente dell’Ordine degli architetti, esprime preoccupazione sulnella “gestione del paesaggio trapanese e delle energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico)” e richiede una lungimirante politica di tutela del territorio nel tentativo di contrastare la criminalità organizzata., non era certo sfuggito quanto fossero delicati i rapporti tra Comune e Soprintendenza. In effetti, la storica figura del Soprintendente di un tempo è andata in pensione e non sarà semplice trovare un profilo adeguato tra il personale disponibile. Tant’è che nonostante i termini di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione a questa postazione dirigenziale (atto di interpello) siano stati prorogati al 23 marzo, non è ancora stato nominato il nuovo Soprintendente.