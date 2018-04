- Code a tratti causa traffico intenso nel tratto compreso tra Svincolo Messina Sud Tremestieri e Svincolo Messina-Boccetta (Km. 8,9) in direzione Palermo.

PALERMO - Complice il bel tempo, in molti stanno lasciando la città per trascorrere il giorno di Pasquetta all'aria aperta, con la classica gita fuori porta. Ecco la situazione del traffico sulle autostrade siciliane in tempo reale:- Code causa traffico intenso nel tratto compreso tra lo svincolo Palermo e lo svincolo Carini (Km 7,4) in direzione Mazara del Vallo.- Code causa traffico intenso nel tratto compreso tra svincolo Acireale (Km 69) e svincolo Giarre (Km 59) in direzione Messina.