E' scomparso nella notte tra sabato e domenica, dopo essere uscito da solo da una discoteca di Positano, in costiera amalfitana. Nicola Marra, giovane napoletano, non è più rientrato in casa: i familiari ne hanno denunciato la scomparsa, e da ieri i carabinieri della compagnia di Amalfi, guidati dal capitano Roberto Martina, lo stanno cercando anche con l'ausilio di mezzi marini e di un elicottero.Marra aveva trascorso la serata di sabato al Music on the rocks di Positano. Il giovane, da quanto hanno riferito gli amici in sua compagnia, aveva consumato varie bevande alcoliche. Non si esclude alcuna ipotesi, in primis quella dell'incidente. Sono state visionate anche alcune telecamere in paese che hanno ripreso il ragazzo mentre si allontanava, solo, dalla discoteca. Poi più nulla.