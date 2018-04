l’ultimo dispositivo mobile di controllo della velocità in dotazione alla Stradale (Telelaser TRUCAM), che ha consentito la rilevazione del superamento dei limiti di velocità di 19 veicoli ed il ritiro di 6 patenti, a seguito di contestazione immediata. Le forze dell'ordine sono state impegnate anche nell’attività di controllo dei conducenti, sul fronte del contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Complessivamente 26 le persone controllate e denunciate.

La presenza congiunta di polizia stradale e polizia municipale, nonché l’utilizzo dinamico della postazione di Sala Operativa Mobile (SOM), ha consentito oltre a ciò, la verifica sulle regolari coperture assicurative e di revisione (5 le contestazioni), un mancato possesso di documenti e 2 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e, in generale, la rigorosa attuazione di controlli ai veicoli impiegati per il trasporto collettivo di persone, adottati per i collegamenti di linea o nei trasporti turistici.

Le postazioni di rilevazione sono state in via dell’Olimpo, altezza via Euripide in direzione piazza Simon Bolivar, e viale Regione Siciliana nord ovest, carreggiata laterale, 500 metri prima dello svincolo di Tommaso Natale in direzione Trapani.

Le velocità massime rilevate sono state 125 chilometri orari da parte di un’autovettura in via dell’Olimpo e 120 chilometri orari fatti registrare da un motociclo in viale Regione Siciliana.

Il fenomeno, monitorato a livello territoriale dall'Osservatorio tecnico istituito presso la Prefettura di Palermo, ha evidenziato un ripetuto coinvolgimento in sinistri con esito mortale di motoveicoli, legati anche ai fattori di rischio di maggior frequenza, come l'eccesso di velocità e la distrazione.