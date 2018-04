PALERMO - Il giudice monocratico di Palermo Luisa Anna Cattina ha assolto due medici accusati dell'omicidio colposo di Maria Nicolosi, 66 anni, deceduta il 28 marzo del 2012 all'ospedale Civico. I due imputati erano la dottoressa del pronto soccorso del Civico Anna Maria Abbene, difesa dagli avvocati Massimo Motisi e Marco Aricò, e il chirurgo dell'Ismett Calogero Ricotta, difeso dall'avvocato Andrea Crescimanno. Secondo il pm Renza Cescon, la donna sarebbe morta perché i medici non avrebbero eseguito gli esami necessari per capire che c'era un'emorragia in corso e non avrebbero monitorato adeguatamente la situazione. La donna aveva subito un doppio trapianto di rene nei giorni precedenti. Gli avvocati, assieme ai consulenti, hanno sostenuto che a causare la morte della donna sia stato invece il cedimento di una sutura vascolare. I medici imputati avrebbero quindi operato adeguatamente. (ANSA).