E’ stata già contattata, con procedura di urgenza, la ditta costruttrice per la fornitura dei ricambi nonché allertata la ditta di manutenzione per l’esecuzione delle riparazioni.

Tenuto conto della entità del danno e della peculiarità degli interventi di riparazione che prevedono non meno di 5 giorni dall’inizio dei lavori, l’azienda per non interrompere la ricezione dei rifiuti della città di Palermo e Ustica e minimizzare i disagi, per quanto possibile, ha già attivato l’impianto autorizzato mobile di tritovagliatura. Lo stesso però non riesce a trattare più di 600 tonnellate giornaliere di rifiuti, non bastevoli per il picco di 1000/ 1200 tonnellate prodotte in questi giorni dalla città e quindi con gli inevitabili rallentamenti sul servizio di raccolta.

Dal sindaco Leoluca Orlando viene un appello ai cittadini "perché in queste ore è necessario come non mai dimostrare senso di civiltà e procedere quindi ad una corretta differenziazione dei rifiuti.

Aumentare la differenziata permetterà di ridurre la quantità di rifiuti da inviare a Bellolampo e ridurrà drasticamente i disagi per la città".

che alimenta l’apri sacco ed il sistema di trascinamento dei rifiuti, la Rap informa che si verificheranno nelle prossime ore rallentamenti sulle attività di svuotamento dei cassonetti di indifferenziato.