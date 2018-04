a parte il suo dolce sorriso, sono quasi tutte nella bacheca del ragazzo che amava e che l'amava. Un ultimo messaggio scherzoso per la Pasqua. Messaggi di orgoglio, via Facebook, per i traguardi professionali raggiunti che qualcuno ha già vergato con un triste: "Sarai il più bell'angelo del cielo. Pregherò per te, stellina". E ancora: "Piccola stella..."., a 25 anni. Le prime notizie listate a lutto e rilanciate dall'agenzia sono ancora frammentarie. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata guidata da un suo amico sull'ex strada provinciale Marina di Ragusa-Donnalucata quando nella prossimità di una rotatoria il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e i due sono rovinati a terra. Per lei non c'è stato niente da fare. Era una grafica molto brava, Carla. Si era laureata da poco alla facoltà di Catania con 110 e lode. Chi l'ha conosciuta la descrive come una persona piena di vita, amante della natura e innamoratissima del fidanzato.