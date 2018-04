Avvenimenti previsti per oggi, martedì 3 aprile, in Sicilia.1) PALERMO - Sala delle carrozze di Villa Niscemi, ore 10:00 Il Comune di Palermo, il Club Rotary Palermo "Teatro del Sole" e l'associazione "Francesca Morvillo", con il patrocinio di Confcommercio Palermo, nel corso di una conferenza stampa, presenteranno il progetto "Facciamo Squadra Insieme - Raccolta fondi per la prima Scuola di minibasket in carrozzina della Sicilia".2) MESSINA - via Oratorio San Francesco 5, ore 10:00 Conferenza stampa del candidato sindaco Cateno De Luca insieme agli assessori designati Salvatore Mondello alle infrastrutture e Pippo Scattareggia alle attività giovanili, impianti sportivi, politiche culturali e tempo libero per discutere della gestione del Teatro Vittorio Emanuele, antichi mestieri, acquario, impianti sportivi e tradizioni popolari.3) CATANIA - Cgil, sala Russo,ore 16:00 Assemblea dei 105 ex lavoratori del bacino prefettizio igiene ambientale che chiedono la riassunzione a tempo indeterminato. Iniziativa promossa da Cgil, Uil, Ugl, Usb e Confsal Snalv di Catania.4) CATANIA - Libreria Cavallotto, corso Sicilia 91, ore 17:30 Presentazione del libro "La guerra tra noi" di Cecilia Strada. L'autrice sarà intervistato dalla giornalista Rosa Maria Di Natale.