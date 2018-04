PALERMO - Transavia, compagnia low cost del gruppo Air France/KLM, lancia due nuovi collegamenti dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Il 4 aprile partirà il nuovo volo per Rotterdam, mentre il 6 aprile sarà la volta della rotta per la città francese di Lione. I collegamenti saranno operati due volte a settimana, e si aggiungono al volo Transavia già servito da anni da Palermo per Parigi.È la prima volta che Transavia lancia una rotta dall'Italia per il suo hub di Lione, la terza città francese per grandezza, mentre il vettore vola già verso Rotterdam da altri aeroporti italiani.