Emergono nuovi e agghiaccianti particolari sull'omicidio suicidio e il successivo ritrovamento dei cadaveri di una coppia di ex soldati americani della base Usa di Vicenza.

Le vittime sono Joel Bradley Kinser, 44 anni, e sua moglie Leila Gakhirovan Kinser, 40 anni. L'uomo era riverso

in una pozza di sangue in bagno, con ferite di arma da taglio; la moglie invece è stata ritrovata sul letto, senza segni evidenti di ferite: sarebbe stata soffocata. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe strangolato la moglie per poi togliersi la vita.

Sul pavimento, Bradley Kinser avrebbe tracciato con il proprio sangue la scritta "I'm sorry" prima di morire.