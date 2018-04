Gli operai della ditta Sikelia resteranno a lavorare sul posto fino a settembre ma intanto, per permettere agli automobilisti il ritorno in via Roma, una volta superato il cantiere, è stato previsto un cambio del senso marcia anche in via Mariano Stabile. Provenendo da Viallaermosa è possibile svoltare anche a destra.

A completare il quadro odierno dei nuovi cantieri in città si uniscono i lavori di via Emerico Amari: ripristinato prima di Pasqua il tratto Via Bonomo-Via Principe di Scordia, quest’ultima sarà nuovamente interessata da manutenzione all'incrocio con via Roma. È previsto, infatti, per lunedì l'inizio dei lavori per l’anello ferroviario. In questo caso, residenti e commercianti del luogo saranno coinvolti da disagi almeno fino a Natale.

Avvio di settimana difficile per gli automobilisti palermitani, che da oggi sono alle prese con i disagi causati dai lavori per il collettore fognario. Gli operai sono al lavoro da questa mattina per le operazioni preliminari all'avvio del cantiere che riguarda via Roma, nel tratto compreso tra via Cavour e via Guardione. In via Cavour viene istituito il doppio senso di circolazione fino all'altezza di via Villaermosa, dove confluiscono le auto a cui viene impedita la prosecuzione in via Roma.