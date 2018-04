- Ventisei multe per l'alta velocità, sei patenti ritirate e cinque vetture beccate a circolare senza assicurazione. E' il bilancio di controlli congiunti della polizia stradale e municipale nel ponte di Pasqua a Palermo. Lo stesso dispositivo sarà ripetuto per il ponte del 25 aprile e del primo maggio. Un 42enne ha battuto il record di infrazioni: è stato trovato alla guida di auto in stato di ebbrezza, con patente sospesa, senza assicurazione e con veicolo già sottoposto a sequestro. L'uomo dopo aver effettuato la prima prova dell'etilometro, ha cercato di fuggire, ma è stato subito rintracciato e sanzionato anche per la fuga. Per lui la tabella ha fatto registrare una sanzione complessiva di circa 5000 euro.