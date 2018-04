PALERMO - Un gatto impiccato e una croce disegnata in un foglio di cartone. E' quanto hanno trovato questa mattina i dipendenti della filiale della ditta Comedil in viale Regione Siciliana Ovest a Palermo. Un messaggio intimidatorio su cui sta indagando la polizia. Oltre agli agenti delle volanti è intervenuta la scientifica per cercare tracce utili per risalire a chi ha lasciato il macabro messaggio.La filiale della Comedil è stata inaugurata a metà dell'ottobre scorso. La ditta si occupa della vendita di macchine movimento terra. (ANSA).