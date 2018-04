TRAPANI - Avrebbe abusato di una ragazza in un centro di accoglienza per immigrati a Trapani. Il giovane, anch'egli ospite della struttura come richiedente asilo, è stato denunciato dalla vittima e quindi arrestato dai carabinieri. La ragazza aveva già respinto altri approcci ma stavolta è stata sorpresa in bagno dall'aggressore che le ha strappato i vestiti per usarle violenza. La vittima ha raccontato tutto ai responsabili del centro che l'hanno poi accompagnata in una caserma dei carabinieri per denunciare l'abuso. Dalle descrizioni i militari sono risaliti al violentatore che è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di San Giuliano a Trapani. La ragazza è stata invece affidata a una struttura di accoglienza per le donne vittime di violenza.(ANSA).