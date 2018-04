Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 4 aprile, in Sicilia.1) CATANIA - Piazza Università, ore 09:30 Manifestazione di protesta dei lavoratori dell'ipermercato Auchan La Rena dopo l'annuncio della chiusura del punto vendita.2) GIARDINI NAXOS (ME) - Hotel Caesar Palace, ore 09:30 Congresso territoriale della Uila di Catania e Messina dal titolo 'Naturalmente Uila'. Partecipano, tra gli altri, il segretario generale Uila Sicilia Nino Marino ed il componente della segreteria nazionale Guido Majrone3) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 10:00 Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l'assessore alle Infrastrutture e mobilità, Marco Falcone, incontreranno i giornalisti per illustrare i dettagli relativi ai primi finanziamenti nel campo delle infrastrutture dell'Isola.4) PALERMO - Hotel Mondello Palace, ore 10:30 Annamaria Furlan, leader della Cisl, arriva a Palermo in occasione dell'Rsu Day 2018. Un importante momento di confronto, voluto e organizzato dalla Cisl Fp Sicilia, tra dirigenza del sindacato e candidati, in vista del voto del 17, 18 e 19 aprile per il rinnovo delle rappresentanze sindacali del pubblico impiego.5) MESSINA - Marina del Nettuno, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Marina del Nettuno Gourmet, che si terrà il 9 aprile. All'evento saranno presenti lo chef Pasquale Caliri, i rappresentanti di Cronache di Gusto e l'imprenditore Ivo Blandina.6) PALERMO - Steri, piazza Marina 61, ore 11:30 Presentazione alla stampa de La Quadreria della Regia Università di Palermo. Dall'ex Collegio dei Teatini alla Sala delle Capriate dello Steri, Grande Abatellis.7) CATANIA - Porto, ore 13:00 Approdo di 'Costa Fascinosa', primo arrivo a Catania della nave da crociera, che sarà festeggiato con una cerimonia di Plaque Exchange. Partecipano il presidente dell'Autorità portuale Sicilia orientale, Andrea Annunziata, il sindaco Enzo Bianco e il general manager di Catania cruis port Antonio Di Monte8) PALERMO - Biblioteca Istituto Gramsci Siciliano, via Paolo Gili 4, ore 17:00 Incontro con Alberto Stabile, corrispondente dal Medio Oriente de "la Repubblica", sul tema "Siria, la guerra infinita".9) PEDARA (CT) - Ex hotel Bonaccorsi, ore 19:00 Inaugurazione dell'albergo a quattro stelle 'Allegroitalia Etna Pedara', realizzato dopo la ristrutturazione dell'ex hotel Bonaccorsi.10) RAGUSA - Marcello Perracchio, ore 21:00 In scena 'Novecento', testo di Alessandro Baricco, regia di Franco Giorgio, per il cartellone del Centro Teatro Studi "Mercoledì, il Teatro!".11) PALERMO - Grand Hotel Piazza Borsa, ore 09:00 Conclusione delle iniziative, promosse dagli epatologi e infettivologi Siciliani, su L'Epatite C in Sicilia.