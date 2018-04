Clicca qui per il bando.

Ultimi giorni per elaborare una proposta e aderire al programma “Idea – Azione” che prevede cinque borse di studio dal valore di dieci mila dollari promosso dall’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” e finanziato dal programma della Sylff Association. Il prossimo 13 aprile scade, infatti, il termine di presentazione delle domande. Il bando punta a svolgere un focus di analisi sul fenomeno: “Urban leader. Governare le città: capire il futuro, partire dai margini” per elaborare proposte di pratiche sociali o politiche istituzionali.Ogni borsista vincente dovrà occuparsi di una delle seguenti tematiche: le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità , la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, la migrazione, i giovani NEET: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro, la questione abitativa.Alla selezione possono partecipare coloro che, residenti in Sicilia, siano in possesso di un diploma di laurea magistrale e siano nati dopo il 17 gennaio 1983. La commissione che selezionerà i partecipanti valuterà il colloquio, il progetto di ricerca e il profilo del candidato dal punti di vista accademico, professionale e umano. A fine aprile saranno proclamati i vincitori.Il progetto di ricerca, dovrà essere rielaborato alla luce di un confronto con la realtà territoriale che dovrà essere necessariamente scelta nel territorio della regione Sicilia. Durante questo periodo di esperienza al borsista sarà erogata la prima trance di borsa pari a circa 3000 euro. I ricercatori presenteranno fra ottobre e novembre primi risultati della ricerca per ottenere una seconda rata della borsa di studio. Infine a marzo 2019 i borsisti completeranno la ricerca, la esporranno e se la commissione valuterà positivamente il prodotto finale otterranno il saldo della borsa.