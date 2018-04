maltrattamenti, lesioni gravi, violenza privata e procurato aborto: gli investigatori hanno raccolto in questi mesi tutti gli elementi in grado di dimostrare quanto riferito dalla vittima, che sarebbe stata ripetutamente picchiata nel periodo della convivenza con il ragazzo.

Ultimamente, era anche finita per l'ennesima volta al pronto soccorso, dopo essere stata presa di mira nuovamente dal compagno che non accettava la fine della loro storia. Lei aveva provato ad allontanarsi, a lasciare il ragazzo, ma quest'ultimo ha dato vita ad un vero e proprio pestaggio con tanto di calci e pugni sulla pancia, nonostante la giovane fosse incinta.

Un bimbo mai arrivato, perso in seguito ai calci sulla pancia sferrati al culmine dell'ennesima lite. E' un incubo durato più di un anno quello che una giovane donna ha raccontato alle forze dell'ordine, esasperata da una situazione che aveva trasformato la sua vita in un inferno.L'arresto del giovane è stato eseguito oggi dalla squadra mobile, in seguito al provvedimento emesso dal gip Antonella Consiglio, che ha accolto la richiesta del pm Federica La Chioma, del pool specializzato coordinato dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni.