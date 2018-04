Carlo, nel frattempo, è ricoverato a Ferrara presso un istituto specialistico. “Se le cose andranno come speriamo – spiega suo padre – forse potrò riportarlo a Palermo, permettergli di riprendere contatto con il suo mondo, con la sua esistenza. E, chissà, questo potrebbe aiutarlo a migliorare ancora”.

Sembra un'inezia, un dettaglio a margine, invece è la vita che ricomincia nella raffigurazione di un miracolo.conoscono già la storia di Nino, Carlo e Claudio Camarda. Claudio, il figlio autistico, un fuscello di dolcezza nel vento del mondo. Nino, il papà, la colonna che regge una famiglia col sacrificio, che non pratica mai le strade della rassegnazione. Carlo, il figlio 'che sta bene', che, a un certo punto, dopo viaggi, studi e interessi, torna a casa per prendersi cura del fratello e dice a suo padre: me ne occupo io, ci penserò io. Carlo che viene colpito dal fulmine di un male improvviso e precipita nel coma, portando con sé la promessa di un domani di accudimento un po' meno travagliato.Adesso, c'è la prima buona notizia dopo molto tempo: Carlo Camarda è uscito dal coma, è lui il ragazzo che mangia la pizza, su una sedia a rotelle, gli occhi un po' lontani, ma vivi, il corpo non più confinato nel perimetro di un letto d'ospedale.Ora, dice con la consueta pacatezza: “Devo riconoscere che tutto quello che si è mosso intorno a noi, per mio figlio, ha del miracoloso e sono scettico per natura. Ci sono amici di infanzia che l'avevano perso di vista: dopo avere letto l'articolo di LiveSicilia si sono riavvicinati, garantendo impegno e sostegno. Alcuni sono venuti a trovarci. Altri ci hanno aiutato materialmente, come potevano. Siamo stati sommersi dall'affetto”.Sta lavorando, come altri volontari, per la giornata mondiale dell'autismo che sarà celebrata, con il consueto contorno di interventi e la fiaccolata finale, il 6 aprile, alle nove di sera, al Teatro Politeama. Non è un tipo incline alle chiacchierate a cui preferisce l'operosità dei silenzi, ma un sasso, ogni tanto, riesce a toglierselo dal cuore: “Che strano il nostro cammino. Nasce Claudio, il mio dolcissimo figlio autistico. Poi nasce Carlo. Lo smarrimento si riempie di tenerezza, via via che vedo i fratelli crescere e volersi bene. Quando Carlo mi comunica che vuole farsi carico di Claudio, litighiamo, perché vorrei che fosse libero, spensierato, senza pesi sulle spalle. Lui insiste e tocco il cielo con un dito. Poi, il coma con il suo concentrato di disperazione e una piccola luce che ritorna per sollevarci...”.spedito via mail. Con una piccola pizza, masticata a spizzichi bocconi, lentamente, regolarmente. Tutto piccolo, consueto e luminoso, l'amore apparecchiato sopra un'immensa felicità.